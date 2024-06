Real Human Bodies: veri corpi umani in mostra a Rende

StrettoWeb

Una mostra per capire il corpo umano, ma servendosi di cadaveri. Potrebbe suonare alquanto lugubre e, a tratti, orrido, ma la scienza ci ha insegnato che, a partire proprio dai corpi “freddi”, è possibile capire e aiutare, sempre di più, i vivi. E’ questo, dunque, lo scopo della mostra “Real Human Bodies” che si prefigge di far conoscere la parte interna dell’involucro umano anche ai curiosi e a chi vuole imparare.

La particolare mostra farà tappa a Rende: appuntamento per le giornate del 15 e 16 giugno presso l’Hotel Europa di Via Kennedy. L’esposizione sarà aperta dalle 11:00 alle 20:00; il pubblico potrà dunque ammirare parti anatomiche “reali” del corpo umano: scheletri, arti, organi, blocchi di organi, simulatori funzionali, modelli tattili e colate di forme. Un’importante sezione sarà dedicata alla conoscenza del tumore in cui vengono esposti e spiegati i diversi tipi di tumore e pezzi di esposizione ad esso associati.

