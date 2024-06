Previsioni Meteo Trapani: tutti i dettagli per domani sabato 22 giugno

StrettoWeb

Sabato 22 Giugno a Trapani si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno piuttosto stabili durante l’arco della giornata, con valori che oscilleranno tra i 22,0°C e i 25,7°C. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, con valori compresi tra i 22,2°C e i 25,8°C.

Durante la mattina, il vento soffierà da Nord – Nord Est con una velocità che varierà dai 22,7km/h ai 27,3km/h, con raffiche fino a 34,8km/h. Nel pomeriggio, la velocità del vento diminuirà leggermente, mantenendosi comunque sostenuta, con valori compresi tra i 19,8km/h e i 23,7km/h. Anche in serata il vento sarà ancora presente, con una velocità che si attesterà tra i 13,9km/h e i 17,1km/h.

L’umidità relativa dell’aria sarà piuttosto elevata, con valori che si manterranno intorno al 70-80% durante l’arco della giornata. La pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1013-1015hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 22 Giugno a Trapani indicano condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature gradevoli. Il vento sarà moderato, ma non dovrebbero esserci precipitazioni significative. Si consiglia di godersi una giornata all’aria aperta, approfittando delle condizioni meteo favorevoli che caratterizzeranno la città di Trapani.

Tutti i dati meteo di Sabato 22 Giugno a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +22.2° perc. +22.7° Assenti 12.8 N max 13.8 Tramontana 83 % 1014 hPa 5 cielo sereno +22.8° perc. +23.3° Assenti 19.6 NNE max 26.6 Grecale 84 % 1014 hPa 8 cielo sereno +24.9° perc. +25.2° Assenti 26 NNE max 33.3 Grecale 67 % 1015 hPa 11 cielo sereno +25.6° perc. +25.7° Assenti 26 NNE max 33.1 Grecale 59 % 1015 hPa 14 cielo sereno +25.4° perc. +25.5° Assenti 22 NNE max 27.1 Grecale 59 % 1015 hPa 17 cielo sereno +24.4° perc. +24.5° Assenti 18.8 NNE max 23 Grecale 62 % 1013 hPa 20 cielo sereno +22.8° perc. +22.9° Assenti 15.2 NNE max 18.5 Grecale 68 % 1014 hPa 23 cielo sereno +22° perc. +22.2° Assenti 14.3 NNE max 16.7 Grecale 72 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:48 e tramonta alle ore 20:36

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.