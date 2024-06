Previsioni Meteo Siracusa: tutti i dettagli per domani venerdì 28 giugno

StrettoWeb

Venerdì 28 Giugno a Siracusa si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno piuttosto stabili durante l’arco della giornata, con valori che si aggireranno intorno ai +23°C nelle prime ore del mattino per poi salire gradualmente fino a toccare i +26-27°C nel primo pomeriggio. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore rispetto alla temperatura effettiva, con valori che oscilleranno tra i +23°C e i +27°C.

Durante la mattina, il vento soffierà prevalentemente da Est – Sud Est con intensità variabile tra i 6 e i 14 km/h, mentre nel pomeriggio la direzione cambierà verso Est – Sud Est con velocità compresa tra i 9 e i 13 km/h. Nel tardo pomeriggio e sera, il vento si sposterà verso Sud Est con una velocità che si attesterà intorno ai 10 km/h. Le raffiche di vento saranno generalmente assenti, con intensità del vento che sarà per lo più di tipo brezza leggera.

L’umidità relativa dell’aria si manterrà su valori abbastanza elevati, oscillando tra il 55% e il 65% durante il giorno, per poi salire leggermente fino al 75% nelle ore serali. La pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1014-1016 hPa per l’intera giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 28 Giugno a Siracusa indicano condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature gradevoli. Il vento sarà di tipo brezza leggera, mentre l’umidità relativa dell’aria si manterrà su valori piuttosto elevati. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni di temperatura durante la giornata e di adottare le dovute precauzioni in caso di sensibilità alle condizioni meteorologiche.

Tutti i dati meteo di Venerdì 28 Giugno a Siracusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +23.2° perc. +23.5° Assenti 5.9 NNO max 6.2 Maestrale 76 % 1013 hPa 5 cielo sereno +23.4° perc. +23.7° Assenti 8.1 N max 9.6 Tramontana 70 % 1014 hPa 8 cielo sereno +24.9° perc. +25.1° Assenti 7.9 E max 6.9 Levante 64 % 1015 hPa 11 cielo sereno +24.9° perc. +25° Assenti 10.5 ENE max 13.7 Grecale 61 % 1015 hPa 14 cielo sereno +26.8° perc. +27.4° Assenti 9.7 ESE max 12.6 Scirocco 54 % 1014 hPa 17 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° Assenti 6.2 SE max 8.2 Scirocco 58 % 1014 hPa 20 cielo sereno +25.4° perc. +25.6° Assenti 7.8 NNO max 9.4 Maestrale 59 % 1015 hPa 23 cielo sereno +23.5° perc. +23.9° Assenti 9.1 N max 12.5 Tramontana 75 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 05:42 e tramonta alle ore 20:22

