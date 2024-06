Previsioni Meteo Reggio Calabria: tutti i dettagli per oggi mercoledì 12 giugno

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 12 Giugno a Reggio Calabria prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto con un’alta percentuale di copertura nuvolosa per gran parte della giornata.

Durante la mattina, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che varierà tra il 43% e il 62%. Le temperature si attesteranno tra i +23,9°C e i +28,2°C, con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento soffierà da Nord con intensità variabile tra i 15,6km/h e i 17,5km/h.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica tenderà a peggiorare con un cielo coperto al 95-99%. Le temperature massime si manterranno intorno ai +28°C, mentre la percezione di caldo sarà leggermente superiore. Il vento aumenterà di intensità, con raffiche fino a 20,8km/h provenienti da Nord – Nord Ovest.

In serata, il cielo rimarrà coperto al 98-100%, con temperature che si abbasseranno fino ai +23°C. Il vento sarà ancora proveniente da Nord – Nord Est con raffiche fino a 24,2km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Reggio Calabria indicano una giornata caratterizzata da cielo coperto e temperature gradevoli. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione all’evoluzione delle condizioni meteorologiche nei prossimi giorni, in quanto potrebbero verificarsi cambiamenti repentini.

V (km/h) Umidità Pressione 4 nubi sparse +22.3° perc. +22.7° Assenti 12.8 NNO max 17.1 Maestrale 81 % 1011 hPa 7 nubi sparse +25° perc. +25.3° Assenti 14.2 NNO max 20.6 Maestrale 68 % 1012 hPa 10 nubi sparse +27.7° perc. +28.7° Assenti 12.5 NNO max 17.5 Maestrale 57 % 1013 hPa 13 cielo coperto +27.6° perc. +28.5° Assenti 16 NNO max 20.3 Maestrale 56 % 1012 hPa 16 cielo coperto +25.7° perc. +26° Assenti 16.4 NNO max 23 Maestrale 64 % 1013 hPa 19 cielo coperto +23° perc. +23.3° Assenti 14.1 NNE max 24.2 Grecale 75 % 1014 hPa 22 cielo coperto +24.6° perc. +24.8° Assenti 9.3 NNE max 12.4 Grecale 64 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 05:34 e tramonta alle ore 20:22

