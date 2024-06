Previsioni Meteo Messina: tutti i dettagli per oggi sabato 1 giugno

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 1 Giugno a Messina prevedono una giornata caratterizzata da variabilità delle condizioni atmosferiche. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai +20°C. La mattina proseguirà con piogge leggere e un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che oscilleranno tra i +20°C e i +26°C. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà coperto con probabilità di piogge leggere e temperature intorno ai +25°C. La situazione non cambierà significativamente in sera, con cielo nuvoloso e temperature che si manterranno intorno ai +20°C.

In base alle previsioni, possiamo notare che la giornata sarà caratterizzata da una certa instabilità atmosferica, con piogge leggere e nubi sparse che si alterneranno durante l’arco della giornata. Le temperature si manterranno su valori primaverili, con punte massime intorno ai +26°C nelle ore centrali della giornata.

Guardando alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Messina, possiamo notare che la tendenza alla variabilità delle condizioni atmosferiche sembra persistere. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per essere preparati a eventuali cambiamenti repentini delle condizioni meteorologiche.

Tutti i dati meteo di Sabato 1 Giugno a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 4 nubi sparse +19.6° perc. +19.7° Assenti 7 S max 8.4 Ostro 81 % 1012 hPa 7 pioggia leggera +22.2° perc. +22.4° 0.17 mm 7.6 S max 13.4 Ostro 72 % 1015 hPa 10 nubi sparse +26° perc. +26° prob. 20 % 8.8 SSE max 18.9 Scirocco 53 % 1016 hPa 13 cielo coperto +24.6° perc. +24.6° prob. 4 % 4.5 S max 13.1 Ostro 58 % 1016 hPa 16 nubi sparse +24.3° perc. +24.4° Assenti 4.2 SSE max 10.3 Scirocco 62 % 1016 hPa 19 cielo coperto +20.7° perc. +20.8° Assenti 13.4 SSE max 20.2 Scirocco 77 % 1016 hPa 22 nubi sparse +20.5° perc. +20.6° Assenti 15.6 SSE max 25.8 Scirocco 75 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 04:45 e tramonta alle ore 04:45

