Previsioni Meteo Messina: il bollettino per oggi mercoledì 19 giugno

Mercoledì 19 Giugno a Messina si prospetta una giornata con condizioni meteo variabili. Al mattino il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio e verso sera si prevedono nubi sparse che potrebbero coprire il cielo. Le temperature oscilleranno tra i +24°C e i +31°C, con un’umidità che si attesterà intorno al 40-60%.

Previsioni Meteo:

La giornata inizierà con un cielo sereno al mattino, con temperature gradevoli che si aggireranno intorno ai +25°C. Nel corso della mattinata il cielo resterà sereno, ma le temperature inizieranno a salire gradualmente, arrivando a toccare i +30°C verso le ore centrali del giorno.

Nel pomeriggio, invece, è previsto un aumento della copertura nuvolosa, con la comparsa di nubi sparse che potrebbero portare a un leggero calo delle temperature rispetto alla mattina. La situazione si confermerà anche in serata, con nubi sparse che potrebbero persistere fino a tarda notte.

Considerazioni Finali:

Le previsioni meteo per Mercoledì 19 Giugno a Messina indicano una giornata con un mix di sole e nuvole, con temperature che si manterranno su valori estivi. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del cielo nel corso della giornata e, in caso di necessità, prendere le dovute precauzioni. Per i prossimi giorni, si prevedono condizioni meteo simili, con possibili variazioni nelle temperature e nella copertura nuvolosa. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per organizzare al meglio le vostre attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 19 Giugno a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 4 cielo sereno +23.5° perc. +23.4° Assenti 2 N max 6.4 Tramontana 55 % 1016 hPa 7 cielo sereno +27.1° perc. +27.3° Assenti 3.9 NE max 5 Grecale 47 % 1017 hPa 10 cielo sereno +30.3° perc. +29.8° Assenti 1.7 NNE max 5.1 Grecale 38 % 1017 hPa 13 nubi sparse +30.6° perc. +30.2° Assenti 4.8 NNE max 4.4 Grecale 38 % 1017 hPa 16 cielo coperto +28.1° perc. +28.4° Assenti 5.7 NNE max 7.3 Grecale 48 % 1016 hPa 19 nubi sparse +24.7° perc. +24.7° Assenti 3 NNO max 4.1 Maestrale 59 % 1017 hPa 22 nubi sparse +24.2° perc. +24.3° Assenti 7.3 NNO max 9.2 Maestrale 59 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 05:35 e tramonta alle ore 20:24

