Previsioni Meteo Catania: tutti i dettagli per domani lunedì 10 giugno

Lunedì 10 Giugno a Catania si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa che andrà via via diradandosi. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che raggiungeranno i +33,6°C nel primo pomeriggio.

Durante la mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa intorno al 10%. Le temperature oscilleranno tra i +28°C e i +32,9°C, con una leggera brezza proveniente da Sud – Sud Ovest.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa inferiore al 10%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +33,7°C, con una leggera intensificazione della brezza che soffierà da Sud Ovest.

In serata, la situazione rimarrà stabile con un cielo sereno e una copertura nuvolosa intorno al 10%. Le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai +26,8°C.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Catania indicano un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che si manterranno elevate e cieli generalmente sereni. È consigliabile prestare attenzione alle ore più calde della giornata e proteggersi adeguatamente dai raggi solari.

Tutti i dati meteo di Lunedì 10 Giugno a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +25.5° perc. +25° Assenti 5.5 OSO max 9.2 Libeccio 37 % 1010 hPa 5 nubi sparse +26° perc. +26° Assenti 9.3 O max 18.4 Ponente 32 % 1010 hPa 8 poche nuvole +30.6° perc. +29.3° Assenti 6 O max 14 Ponente 30 % 1011 hPa 11 cielo sereno +33.6° perc. +33.5° Assenti 10.7 S max 22.7 Ostro 34 % 1010 hPa 14 cielo sereno +33.6° perc. +33.7° Assenti 4.6 SSE max 22.8 Scirocco 35 % 1009 hPa 17 cielo sereno +32° perc. +31.8° Assenti 8.6 SO max 18.3 Libeccio 37 % 1009 hPa 20 nubi sparse +27.5° perc. +27.5° Assenti 2.4 NE max 9.9 Grecale 44 % 1011 hPa 23 nubi sparse +26.3° perc. +26.3° Assenti 3.4 SO max 7.2 Libeccio 46 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 05:38 e tramonta alle ore 20:21

