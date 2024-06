Previsioni Meteo Caltanissetta: il bollettino per domani venerdì 21 giugno

StrettoWeb

Venerdì 21 Giugno a Caltanissetta si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e assenza di nuvole per gran parte della giornata. Le temperature saranno in netto aumento rispetto ai giorni precedenti, con valori che raggiungeranno punte elevate durante le ore centrali della giornata.

Nel dettaglio, la mattina si presenterà con cielo sereno e temperature in rapido aumento, con valori che potranno superare i +35°C già dalle prime ore del mattino. Il vento sarà leggero e la percezione di calore potrà essere accentuata dall’umidità che si attesterà intorno al 16%.

Nel corso del pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno variazioni significative, con cielo sereno e temperature che potranno superare i +37°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, ma non sarà sufficiente a portare sollievo dalla calura estiva.

Anche in serata il bel tempo sarà il protagonista, con cielo sereno e temperature che si manterranno piuttosto elevate, attorno ai +27°C. Il vento sarà ancora leggero, con umidità che tenderà a salire leggermente rispetto alle ore centrali della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 21 Giugno a Caltanissetta indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature in netto aumento. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature, cercando di evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde della giornata. Resta comunque consigliabile consultare aggiornamenti meteo per eventuali variazioni delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Venerdì 21 Giugno a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +24° perc. +23.3° Assenti 5.5 N max 5.3 Tramontana 33 % 1016 hPa 5 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 4.2 NNE max 4.4 Grecale 28 % 1016 hPa 8 cielo sereno +34.3° perc. +32.1° Assenti 8.4 SSE max 8.5 Scirocco 18 % 1015 hPa 11 cielo sereno +37.9° perc. +35.5° Assenti 14.5 S max 14.2 Ostro 14 % 1014 hPa 14 cielo sereno +36.8° perc. +34.6° Assenti 22.9 SO max 16.9 Libeccio 16 % 1013 hPa 17 cielo sereno +34.1° perc. +32.2° Assenti 13 OSO max 17.3 Libeccio 21 % 1012 hPa 20 cielo sereno +27° perc. +26.6° Assenti 3.8 NNE max 4.2 Grecale 34 % 1014 hPa 23 cielo sereno +24.7° perc. +24.2° Assenti 8.2 N max 7.6 Tramontana 37 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:43 e tramonta alle ore 20:28

