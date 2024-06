Ponte di Longobucco, da lunedì partono i lavori: “alle promesse di Salvini seguono i fatti”

StrettoWeb

“Ancora una volta, ciò che promettiamo lo manteniamo. Il Ministro Salvini lo aveva annunciato subito dopo il crollo, avvenuto un anno fa, e oggi siamo pronti: lunedì inizieranno i lavori per la demolizione del vecchio ponte di Longobucco, indispensabili per procedere poi alla costruzione del ponte nuovo. Lavori che saranno seguiti con attenzione e in ogni fase dallo stesso Salvini. Ennesima dimostrazione della sua attenzione al nostro territorio e della fruttuosità del suo impegno al Ministero”.

Il Senatore della Lega, Tilde Minasi, commenta con queste parole la notizia diramata dal Mit sull’avvio della demolizione del ponte crollato sulla SS177 Sila-Mare, cui presto seguiranno i lavori di ricostruzione. “Voglio rimarcare l’impegno del Ministro – afferma il Senatore – al servizio dei cittadini calabresi e che non si ferma qui”.

“Accanto alla notizia sulla demolizione del ponte di Longobucco, infatti, ce n’è un’altra che riguarda la SS 106 Jonica, dove sono già in corso di esecuzione i lavori del terzo megalotto e dove giovedì si chiuderà la conferenza dei servizi per il lotto Sibari-Rossano, che di questo megalotto fa parte e che sarà finanziato con 1 miliardo stanziato proprio da Matteo Salvini nella legge di bilancio 2023″.

“Anche questa – continua Minasi – un’ulteriore conferma della concretezza e della celerità con cui dal Governo si interviene nell’interesse del nostro territorio. Rivolgo dunque al Ministro – conclude – il mio personale grazie, ma credo che a lui debba andare la gratitudine di tutti i calabresi, la gratitudine di una Regione che dai governi passati era stata dimenticata e lasciata ai margini e che, invece, adesso può dirsi davvero, nei fatti, centrale nelle politiche governative”.

