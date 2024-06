“Pollino… a me piace a piedi”: la due giorni tra escursioni e sostenibilità ambientale

StrettoWeb

Grande successo per l’evento “Pollino… a me piace a piedi”, organizzato dall’Associazione Guide Ufficiali del Parco Nazionale del Pollino, che quest’anno si è articolato in due diverse giornate e ha visto coinvolti tecnici della Stazione Alpina Pollino del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria.

Il 22 giugno, presso l’hub turistico la Catasta in località Campotenese – Morano Calabro (CS), si è svolto un incontro divulgativo sulla fruizione delle aree protette e della sostenibilità delle tante attività outdoor che in essa si praticano.

La giornata del 23 giugno ha previsto proposte escursionistiche delle guide ufficiali del Parco del Pollino in ambienti montani. Importanti occasioni d’incontro per creare sensibilità e accrescere la consapevolezza dei rischi nella frequentazione dell’ambiente montano.

