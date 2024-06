Polistena, il sindaco Tripodi: “Occhiuto trovi le risorse per riqualificare l’ospedale” | INTERVISTA

StrettoWeb

Proseguono le discussione per quanto riguarda l’ospedale di Polistena. Il sindaco Michele Tripodi, in un’intervista a Graziano Tomarchio per StrettoWeb, rimarca: “le fake news le dice la regione Calabria e non noi. Chiediamo al presidente Occhiuto di trovare le risorse per ristrutturare le sale operatorie, la facciata e tutto ciò che serve”.

“Da sottolineare che il nosocomio Maria degli Ungheresi è l’unica realtà che eroga servizi di qualità nella Piana di Gioia Tauro”, evidenzia con forza il sindaco Tripodi.

