Playoff Serie B, Orlandina batte Ragusa in Gara-3: il reggino Bolignano centra la promozione

StrettoWeb

Gara-1 all’Orlandina, Gara-2 a Ragusa. Questa sera l’ultimo atto dei Playoff di Serie B Interregionale, Girone Sud, per decidere la squadra che verrà promossa in Serie B. Una seria piuttosto equilibrata nella quale Ragusa recrimina tanto per l’esito di Gara-1, dopo aver gettato al vento nel finale una vittoria che sembrava ampiamente alla portata.

Capo d’Orlando non perdona. Fra le mura amiche dell’Infodrive Arena, mai violata nei Playoff, i paladini vincono Gara-3 e capitalizzano il match point promozione. Primo tempo chiuso sul +10 (39-29), al suono della sirena finale del quarto periodo il punteggio è 71-59. Coach Bolignano centra la promozione e lo fa tenendo Ragusa sotto i 60 punti, secondo il suo credo, nonostante i 22 punti di Marcus Brown e la doppia doppia sfiorata da Franco Gaetano con 8 punti e 11 rimbalzi.

Per Capo d’Orlando l’MVP, neanche a dirlo, è Simas Jasaitis che, nonostante i ’42 anni’ e qualche acciacco, firma 22 punti. Sono 13 i punti di Patrick Gatti e 10 quelli di Matteo Palermo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.