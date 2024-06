Pigiessiadi 2024, talk su sport e legalità con Rosanna Scopelliti

StrettoWeb

È partita all’insegna della partecipazione e dell’entusiasmo la diciottesima edizione delle “Pigiessiadi Calabria – Memorial Luigi Corio”, il grande evento di sport e aggregazione promosso dal Comitato Regionale delle Polisportive Giovanili Salesiane. Una manifestazione che sta coinvolgendo, nel comune cosentino di Corigliano-Rossano, oltre 800 partecipanti provenienti da più regioni italiane. Un mix tra sport – calcio a 5 e volley – in pieno stile pigiessino e tante altre attività ed iniziative che fino al prossimo 6 giugno arricchiranno di contenuti l’evento.

Tra queste spicca – senza dubbio – l’atteso talk su “Sport e Legalità” in programma mercoledì 5 giugno alle ore 21.30, con ospite d’onore Rosanna Scopelliti. Già parlamentare, impegnata da sempre sul fronte dei diritti e della giustizia, Rosanna è la figlia del magistrato Antonino Scopelliti, barbaramente ucciso il 9 agosto 1991, nei pressi del paese natio Campo Calabro, mentre preparava il rigetto dei ricorsi per Cassazione avanzati dalle difese dei più pericolosi esponenti mafiosi condannati nel primo maxiprocesso a Cosa Nostra. Un delitto ancora oggi irrisolto che, tra le numerose ombre, ha messo in luce un perverso connubio tra la ‘ndrangheta calabrese e la mafia siciliana, e che ha spinto la figlia Rosanna a spendersi quotidianamente a favore della legalità costituendo anche una Fondazione a nome del padre.

Non è la prima volta che le Polisportive Giovanili Salesiane affrontano in Calabria temi di forte impatto sociale ed educativo attraverso incontri e dibattiti. Nel corso delle precedenti edizioni delle Pigiessiadi e durante altre manifestazioni tra cui “Giochiamo per un Sorriso”, si è varie volte discusso di legalità e rispetto delle regole con personaggi del calibro di Pino Masciari e Andrea Dominijanni, entrambi testimoni di giustizia, Roberto di Palma, procuratore della Repubblica, Marcello Cardona, già questore e prefetto, e la stessa Rosanna Scopelliti.

L’appuntamento

Il talk del 5 maggio, che si terrà nell’arena spettacoli del Villaggio Itaca Nausicaa di Rossano Calabro, rientra nel “Progetto realizzato in attuazione dell’Accordo di collaborazione tra il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale e la Regione Calabria – FPG 2020”. La manifestazione Pigiessiadi 2024 ha ottenuto anche il patrocinio del CONI Calabria e della Provincia di Cosenza. Per ulteriori informazioni e per il programma completo di tutti gli eventi di giugno è possibile visitare il sito www.pgscalabria.it ed i relativi canali social.

