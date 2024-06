Paura in Calabria, auto prende fuoco nel parcheggio: salvo il conducente

StrettoWeb

Momenti di paura e concitazione nel parcheggio del poliambulatorio dell’Asp di Rende, in provincia di Cosenza. Un’auto, per cause ancora in fase di accertamento, ha preso improvvisamente fuoco mentre il conducente era ancora all’interno. Una coltre di fumo nero si è alzata dal veicolo, poco dopo le fiamme hanno preso il sopravvento: l’uomo è riuscito a scendere dalla vettura e, preoccupato, ha cercato di spegnere il fuoco ma l’incendio si è sviluppato rapidamente.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cosenza, allertati nei locali interni del poliambulatorio. I pompieri hanno dunque estino il rogo ma la vettura è andata completamente distrutta. La causa potrebbe essere ricondotta ad un problema di autocombustione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.