Palermo, uomo accusa malore improvviso in strada: salvato dai poliziotti della Questura

Nel caldo torrido dei pomeriggi palermitani un anziano signore passeggia in strada. Roberta, poliziotta impiegata di servizio al corpo di guardia del Commissratiato di P.S. “Porta Nuova”, dalle telecamere interne nota l’uomo accasciarsi lungo il marciapiede come colto da un improvviso malore. Senza esitazione chiama i soccorsi.

Dal Commissariato escono subito in strada Fabio e Filippo e Giuseppe per soccorrere l’anziano riverso faccia in terra sull’asfalto, una donna testimonia di averlo visto svenire all’improvviso. L’uomo respira ma non risponde ad alcuno stimolo esterno. Arriva l’ambulanza e la Volante Porta Nuova fa da apripista per la corsa al vicino Pronto Soccorso dell’Ospedale Civico ingrassia.

I medici riescono a stabilizzare i suoi parametri vitali, Giuseppe è fuori pericolo ma resta in osservazione. Un gravissimo calo glicemico lo stava conducendo verso il coma.

Ieri mattina i poliziotti sono andati a fargli visita in Ospedale. Lui non ricorda quanto accaduto ma è profondamnete grato alla Polizia e ai medici per averlo salvato.

