Palermo: ruba un cellulare da un negozio e si spoglia durante la fuga, arrestato

StrettoWeb

Ruba uno smartphone da un negozio di Cefalù e per confondere i poliziotti, durante la fuga, si spoglia e rimane in costume da bagno. Un giovane di 22 anni è stato arrestato per furto aggravato. Il ragazzo era entrato in un negozio del centro della cittadina in provincia di Palermo e, approfittando della distrazione della dipendente, aveva preso il telefonino posto vicino alla cassa per poi darsi alla fuga.

La donna ha subito allertato la polizia e fornito una descrizione del ladro che, per confondere gli agenti che lo inseguivano, si è spogliato rimanendo in costume da bagno. L’uomo è stato comunque raggiunto dai poliziotti e arrestato.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.