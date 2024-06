Palermo: nuove regole per carrozze e cavalli, sindaco vieta la circolazione con ondate di calore

StrettoWeb

Stop alla circolazione delle carrozze in presenza di ondate di calore. A deciderlo è il sindaco di Palermo Roberto Lagalla che oggi ha firmato un’ordinanza secondo cui fino al 30 settembre l’attività lavorativa dei cavalli non può superare le 8 ore quotidiane; vieta la circolazione e ogni attività di trazione o trasporto tutti i giorni dalle 13.30 alle 15.30, estesa dalle 12.30 alle 16 in caso di allerta meteo rischio 3.

L’ordinanza prevede anche una sosta di 15 minuti ogni due ore in zone ombreggiate; la presenza a bordo della carrozza di una scorta di acqua per i cavalli non inferiore ai 10 litri; e un diario di bordo sulle corse e relative soste.

“L’ordinanza è frutto di un’approfondita e proficua collaborazione tra gli uffici del Comune, il comando della polizia municipale, l’Asp di Palermo, il garante dei diritti degli animali e i presidenti delle Commissioni consiliari dei diritti degli animali e delle attività produttive – affermano il sindaco e l’assessore al Benessere animale Fabrizio Ferrandelli – Sempre con l’obiettivo di puntare al benessere dei cavalli, in questi mesi l’amministrazione ha provveduto a installare 6 punti di fornitura idrica per i cavalli in corso Calatafimi, all’altezza di Porta Nuova e nelle piazze della Vittoria, Bologni, Bellini, Marina e Verdi, così da consentire le costanti attività di docciatura e spugnatura previste in ordinanza. Contestualmente, come già si è registrato nei giorni scorsi con alcune operazioni, la polizia municipale proseguirà la sua attività di tolleranza zero contro gli abusivi, mentre ci aspettiamo da parte dei cocchieri autorizzati il fermo rispetto delle regole prescritte nell’ordinanza, nell’interesse, in primo luogo, del benessere degli animali”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.