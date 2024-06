Palermo: Comieco presenta la nuova campagna sulla differenziata

StrettoWeb

Giovedì 27 giugno, alle 11, nella sede della RAP di piazzetta Cairoli a Palermo, sarà presentata alla stampa la campagna di comunicazione e informazione promossa dal Consorzio Comieco, in collaborazione con il Comune di Palermo e la RAP. Alla presenza del vicedirettore del Consorzio, Roberto Di Molfetta, dell’assessore alle politiche ambientali Pietro Alongi e del presidente della RAP Giuseppe Todaro saranno illustrate nel dettaglio le attività messe in campo per informare la cittadinanza sulle nuove modalità di conferimento nella raccolta differenziata dei cartoni per bevande, come i contenitori del latte e dei succhi di frutta, per massimizzare la valorizzazione di questa tipologia di imballaggi attraverso il riciclo.

