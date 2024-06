Palermo: aggredisce il vicino con una zappa, arrestato

StrettoWeb

Ha aggredito con una zappa il suo vicino di casa, colpendolo ripetutamente alla testa e sul resto del corpo. I carabinieri della Compagnia di Palermo Piazza Verdi hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip, nei confronti di un 27enne palermitano accusato del tentato omicidio di un vicino di casa.

L’episodio risale a mese di aprile quando, dalle parti di via Umberto Maddalena, dopo l’ennesima accesa discussione con un vicino di casa probabilmente per un mancato saluto, l’indagato lo ha aggredito alle spalle colpendolo brutalmente e ripetutamente alla testa e sul resto del corpo con una zappa. La vittima, un uomo di 54 anni, è stato portato all’ospedale Ingrassia con ferite gravissime alla testa e agli arti, è stato operato e ricoverato in prognosi riservata. L’indagato, un palermitano di 27 anni, è stato condotto nel carcere Pagliarelli di Palermo.

