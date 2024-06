Pace del Mela, spettacolo di Joey e Rina

StrettoWeb

Cresce l’attesa per uno degli eventi più divertenti e travolgenti dell’estate pacese 2024. Sabato 22 giugno alle 21:00 in via della Regione, arriveranno con la loro energia e simpatia Joey e Rina, la coppia di ballerini che ha stravolto il web con coreografie ballate da migliaia di persone in tutta Italia e non solo, insomma spettacolo e divertimento sono assicurati.

L’evento, presentato da Giovanni Remigare, è organizzato dalla Fondazione Teatro con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Pace del Mela ed è gratuito.

