Pace del Mela, grande successo per lo spettacolo di Joey & Rina

Grande successo per lo spettacolo di Joey e Rina che si è svolto sabato 22 giugno a Pace del Mela. L’evento, organizzato dalla Fondazione Teatro con il patrocinio gratuito del Comune di Pace del Mela e presentato da Giovanni Remigare, si è svolto in via della Regione dove si sono dati appuntamento numerosi fans della coppia di ballerini oltre ad un pubblico divertito e partecipe alla serata danzante. Non solo ballo però, con Joey e Rina ci si è anche divertiti con alcuni simpatici giochi che hanno visto tra i protagonisti alcune persone del pubblico. Numerosi i balli riproposti dal duo che ha spopolato sui social con i loro trend musicali. La serata ha dato il via al tabellone estivo pacese, a tal proposito il Sindaco di Pace del Mela, Mario La Malfa, ha elogiato il lavoro straordinario fatto da tutti in occasione della rassegna teatrale che si è svolta all’Auditorium del Mela, lanciando di fatto la stagione estiva con eventi culturali, sportivi e artistici.

Joey e Rina sono stati sicuramente il giusto modo per iniziare questa estate 2024, è stato un grande successo grazie alla loro bravura, simpatia, energia e voglia di divertirsi, ma soprattutto grazie ad uno straordinario pubblico quello di Pace del Mela.

