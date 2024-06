La nuova era di Vibo Valentia: Enzo Romeo proclamato sindaco

StrettoWeb

Vibo Valentia, dopo una tornata elettorale e un ballottaggio, ha ufficialmente un nuovo Primo Cittadino. Terminata l’era Maria Limardo, battuto l’azzurro Roberto Cosentino, ora il capoluogo guarda a centrosinistra. Questa mattina, nell’aula Sacerdote del tribunale di Vibo Valentia, Enzo Romeo è stato ufficialmente proclamato sindaco e ha indossato la fascia tricolore circondato dai candidati consiglieri che lo hanno accompagnato in questa avventura. Presenti anche i due “sconfitti”, Cosentino e Francesco Muzzopappa.

Dopo la cerimonia di proclamazione, Romeo ha fatto visita nella sua nuova “casa”, il Municipio, almeno per i prossimi 5 anni: “la priorità si dà all’essenzialità, i servizi essenziali che ancora qui non ci sono. E si dà a ciò che abbiamo detto in campagna elettorale: dobbiamo far diventare questa una città vivibile”.

