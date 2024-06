Una nuova droga in città: registrato un altro caso di Fentanyl a Cosenza

StrettoWeb

Cosenza fa i conti con un nuovo caso di positività al Fentanyl, il secondo registrato dal Serd nel giro di poche settimane. Un dato che deve far riflettere, ma allo stesso tempo non preoccupante, nonostante la “potenza” di questo oppioide sintetico. A darne notizia è il direttore del Serd Roberto Calabria che evidenzia come l’analgesico proveniente dal Nord America stia prendendo sempre più piede anche nel territorio cosentino.

La particolarità delle tracce rilevate nelle analisi condotte dal Serd, è che il Fentanyl risulta sempre “nascosto” all’interno di altra droga. “In un caso la sostanza era stata mischiata con la marijuana – spiega Calabria – tanto che il consumatore ci ha rivelato d’averla trovata leggermente “bagnata”; nell’altro, invece, l’assuntore non s’è accorto che era contenuta nella dose di cocaina”. Al momento, sono circa 15 le persone positive alla sostanza.

