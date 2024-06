Naufragio a largo di Roccella, proseguono le ricerche di eventuali superstiti | VIDEO

StrettoWeb

Proseguono le ricerche di eventuali superstiti del naufragio della barca a vela avvenuto a 120 miglia dalle coste calabre in area di responsabilità SAR italiana. Per le attività di ricerca sono attualmente presenti in area due motovedette della Guardia Costiera, partite da Reggio Calabria e Roccella Ionica, e un aereo ATR42 decollato dalla base aeromobili delle Guardia Costiera di Catania.

Nelle prossime ore giungerà in zona anche nave Dattilo della Guardia Costiera. A bordo dei mezzi navali anche team sanitari del CISOM (Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine Di Malta).

