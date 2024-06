Naufragio al largo di Roccella, i morti sono 36

StrettoWeb

In una nota la Prefettura di Reggio Calabria rende noto che “in relazione al naufragio della barca a vela, avvenuto a circa 120 miglia dalle coste ioniche calabresi ed al quale sono sopravvissute 11 persone, si rappresenta che al momento, le vittime accertate della tragedia risultano essere 36: 35 salme [10 uomini, 9 donne, 15 minori (8 maschi e 7 femmine), 1 non noto)] recuperate in mare e la donna deceduta dopo i soccorsi del 17 giugno scorso”.

