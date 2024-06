Morte Vincenzo Cogliandro, la famiglia ringrazia: “la nostra guida ha lasciato un grande ricordo”

StrettoWeb

“In un momento di profondo dolore come quello vissuto in questi giorni, la nostra famiglia ha apprezzato ogni singolo messaggio ricevuto. Don Vincenzo: nostro papà, nostro nonno, la nostra guida, ha lasciato un grandissimo ricordo nel cuore di tutti noi e di tutti voi. Ad ogni associazione, club, società e singola persona che ha scelto di donarci una carezza in questo momento davvero difficile, semplicemente Grazie”.

Con questo messaggio, la famiglia Cogliandro ringrazia tutti coloro che in questi giorni – anche solo con un pensiero – le sono stati vicini, per la morte di Vincenzo, figura conosciuta a Bocale e non solo.

