Meteo Messina, le previsioni per domani venerdì 21 giugno

Venerdì 21 Giugno a Messina si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che oscilleranno tra i +23,6°C e i +30,8°C. La percezione della temperatura sarà in linea con i valori reali, garantendo una sensazione di calore costante durante l’arco della giornata.

Nelle prime ore del mattino, a partire dalle 06:00, il termometro segnerà +27,7°C, con una leggera brezza proveniente da Nord. Man mano che la mattinata avanza, le temperature saliranno, raggiungendo il picco massimo intorno alle 10:00 con +30,8°C. Il vento sarà sempre presente, ma con intensità variabile, mantenendo comunque una piacevole brezza leggera.

Nel pomeriggio, nonostante il caldo, il clima sarà reso più gradevole dalla presenza di una leggera brezza che contribuirà a mitigare la sensazione di calore. Le temperature si attesteranno intorno ai +29°C, garantendo comunque un clima estivo ma non eccessivamente afoso.

Anche in serata le condizioni meteorologiche non subiranno variazioni significative, con cielo sereno e temperature che si manterranno intorno ai +24°C. Il vento, proveniente da Nord Ovest, soffierà con una certa intensità, ma senza particolari variazioni rispetto alle ore precedenti.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 21 Giugno a Messina confermano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature estive. La presenza costante di una brezza leggera renderà il clima piacevole nonostante il caldo. Per i prossimi giorni, ci si aspetta un mantenimento di queste condizioni stabili, ideali per godersi appieno l’estate in città.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +23.6° perc. +23.7° Assenti 6.1 N max 7.9 Tramontana 64 % 1016 hPa 5 cielo sereno +25.5° perc. +25.6° Assenti 3.3 N max 6.1 Tramontana 58 % 1015 hPa 8 cielo sereno +30.8° perc. +30.8° Assenti 4.6 NE max 3.4 Grecale 41 % 1015 hPa 11 cielo sereno +29.5° perc. +29.7° Assenti 4.6 NNO max 6.3 Maestrale 45 % 1015 hPa 14 cielo sereno +28.8° perc. +29.2° Assenti 5.6 NNO max 6.6 Maestrale 48 % 1014 hPa 17 cielo sereno +27.2° perc. +28.2° Assenti 5.9 NO max 9.8 Maestrale 59 % 1014 hPa 20 cielo sereno +24.2° perc. +24.5° Assenti 6.8 ONO max 10.8 Maestrale 70 % 1015 hPa 23 cielo sereno +23.7° perc. +24° Assenti 7.1 NNO max 11 Maestrale 70 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:35 e tramonta alle ore 20:24

