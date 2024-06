Meteo Caltanissetta, le previsioni per domani venerdì 28 giugno

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 28 Giugno a Caltanissetta promettono una giornata soleggiata e calda. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da un cielo sereno e temperature piacevoli attorno ai +20°C. La copertura nuvolosa sarà assente e il vento soffierà leggero da nord a una velocità di circa 6-7 km/h.

Man mano che la mattina avanza, il sole si farà sempre più intenso, portando le temperature a salire rapidamente. Verso le ore centrali del giorno, ci aspettiamo cielo sereno e temperature che raggiungeranno i +36°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, con raffiche fino a 30 km/h provenienti da nord-ovest.

Nel pomeriggio, non ci saranno variazioni significative nelle condizioni meteorologiche: il cielo resterà sereno, la copertura nuvolosa sarà ancora assente e le temperature si manterranno intorno ai +35°C. Il vento potrebbe soffiare con una certa intensità, fino a 25 km/h, proveniente sempre da nord-ovest.

Alla sera, il caldo darà un po’ di tregua, con temperature che scenderanno a +22°C. Il cielo resterà sereno e la copertura nuvolosa continuerà a essere assente. Il vento sarà leggero, con una velocità intorno ai 4-5 km/h proveniente da nord.

In conclusione, Venerdì 28 Giugno a Caltanissetta sarà una giornata estiva tipica, con cielo sereno, assenza di nuvole e temperature elevate. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dal sole e di idratarsi frequentemente. Per i prossimi giorni, ci aspettiamo condizioni meteorologiche simili, con temperature che potrebbero mantenersi elevate. Restate aggiornati per ulteriori previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 28 Giugno a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +20.4° perc. +19.5° Assenti 6.4 N max 6.2 Tramontana 40 % 1014 hPa 5 cielo sereno +22° perc. +21.1° Assenti 6.9 N max 8.4 Tramontana 32 % 1015 hPa 8 cielo sereno +30.5° perc. +28.6° Assenti 7.6 NO max 11.3 Maestrale 19 % 1015 hPa 11 cielo sereno +35.7° perc. +33.2° Assenti 21.8 NO max 29.1 Maestrale 14 % 1014 hPa 14 cielo sereno +35.8° perc. +33.3° Assenti 23.6 NNO max 28.5 Maestrale 14 % 1013 hPa 17 cielo sereno +32.1° perc. +30° Assenti 8.3 N max 14 Tramontana 20 % 1014 hPa 20 cielo sereno +24° perc. +23.5° Assenti 3.8 NNE max 4.4 Grecale 39 % 1016 hPa 23 cielo sereno +22° perc. +21.3° Assenti 4 N max 3.9 Tramontana 41 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 05:46 e tramonta alle ore 20:28

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.