Meteo Agrigento, le previsioni per domani venerdì 14 giugno

Le previsioni meteo per Venerdì 14 Giugno ad Agrigento prevedono condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La mattina e il pomeriggio saranno caratterizzati da cielo sereno e assenza di nuvole, con temperature in lieve aumento durante le ore centrali della giornata.

Nel dettaglio, al risveglio, dalle prime ore del mattino fino alla tarda mattinata, il cielo sarà completamente sereno con una copertura nuvolosa pari al 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai 20-25°C, con una leggera brezza proveniente da Nord e Nord Ovest.

Nel corso del pomeriggio, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa minima, intorno all’1%. Le temperature massime si aggireranno intorno ai 25-26°C, con venti deboli provenienti da Ovest – Sud Ovest.

In serata, le condizioni meteorologiche non subiranno variazioni significative, con cielo sereno e copertura nuvolosa pari al 0%. Le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai 19-20°C, con brezze provenienti da Sud Est.

In conclusione, le previsioni del tempo per Agrigento indicano una giornata estiva con cielo sereno e temperature gradevoli. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, con cieli sereni e temperature in lieve aumento. Si consiglia di godere di una piacevole giornata all’aria aperta, approfittando del bel tempo che caratterizzerà la zona.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +18.1° perc. +18.1° Assenti 11.7 N max 14.1 Tramontana 82 % 1016 hPa 5 poche nuvole +18.8° perc. +18.7° Assenti 11.8 N max 16.8 Tramontana 76 % 1017 hPa 8 cielo sereno +24.3° perc. +23.9° Assenti 8.1 NO max 11.8 Maestrale 41 % 1017 hPa 11 cielo sereno +25.4° perc. +25.2° Assenti 18.3 O max 19.2 Ponente 46 % 1017 hPa 14 cielo sereno +25° perc. +24.8° Assenti 15 OSO max 16.4 Libeccio 46 % 1017 hPa 17 cielo sereno +23.3° perc. +22.9° Assenti 6.9 SO max 8.5 Libeccio 48 % 1016 hPa 20 cielo sereno +19.9° perc. +19.6° Assenti 8.5 SE max 11.5 Scirocco 63 % 1017 hPa 23 cielo sereno +18.9° perc. +18.5° Assenti 9 ENE max 9.7 Grecale 65 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 05:44 e tramonta alle ore 20:28

