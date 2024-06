Il messinese Gaetano Cincotta eletto vicepresidente nazionale cassa mutua Galeno

StrettoWeb

Il medico di medicina generale Gaetano Cincotta, messinese e precisamente strombolano, è stato eletto vicepresidente nazionale di Cassa Galeno, la cassa mutua creata nel 1992 e gestita da medici di famiglia che riunisce oltre 5mila professionisti da tutta Italia, operando senza scopo di lucro e con l’obiettivo di tutelare la categoria.

“Particolarmente orgoglioso di questo nuovo e prestigioso incarico – ha commentato Cincotta – soprattutto in un momento di grande cambiamento per la sanità del nostro Paese, in cui la figura del medico di famiglia rimane un punto di riferimento imprescindibile e molto apprezzata da pazienti, come dimostrato da indagini e sondaggi. Motivi per cui serve tenere alta la guardia nella difesa della nostra classe a 360 gradi e in particolare della medicina generale”.

Cassa Galeno è una cooperativa nata per tutelare i medici e le proprie famiglie: dal fondo sanitario integrativo dei medici e degli odontoiatri (cosiddetto Ombrello) all’assicurazione invalidità permanente e morte (Salvagente), dal fondo previdenza medici (Salvadanaio) alla Rc professionale medici (Paracadute) e ancora il servizio assistenza legale medici (Tandem) sono alcuni delle attività offerte agli iscritti.

