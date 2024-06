Messina: rinvenuta droga in un’abitazione, giovane arrestato per spaccio

StrettoWeb

Agenti del Commissariato di Sant’Agata di Militello, nelle scorse settimane, hanno notato un frequente viavai di persone da un’abitazione sita in una contrada del comune di Sant’Agata di Militello. Nel pomeriggio di ieri gli investigatori sono entrati in azione: dopo aver eseguito una perquisizione domiciliare, con l’ausilio dell’unità cinofila specializzata, hanno rinvenuto sostanza stupefacente del tipo hashish per circa 250 grammi, oltre al materiale utile per il confezionamento. Di particolare rilievo sembra la circostanza che uno dei c. d. “panetti” rivenuti in abitazione fosse ancora perfettamente confezionato e posto sottovuoto, probabilmente al fine di sottrarlo al fiuto delle unità cinofile. Ma nonostante ciò il cane “Ulla” ha scovato ugualmente tutta la sostanza detenuta.

Dopo gli accertamenti di rito, il ventottenne di Sant’Agata di Militello – già gravato da diversi precedenti della stessa specie – è stato tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Si precisa in ogni caso che, in ossequio al principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva di condanna, sarà svolto ogni ulteriore accertamento che dovesse rendersi necessario, anche nell’interesse dell’arrestato.

