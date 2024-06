StrettoWeb

Domani, mercoledì 12 giugno, a partire dalle ore 9 sarà necessario sospendere temporaneamente l’erogazione idrica a Messina negli abitati di Fondo Fucile, Villaggio Aldisio, via Comunale Santo e via Comunale Bordonaro, per eseguire la riparazione di una condotta idrica di rilevante diametro.

Per eventuali segnalazioni o situazioni di particolare disagio, l’Amam comunica che “ci si potrà rivolgere al numero dedicato 090 3687711”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.