Dall’1 al 5 luglio, dalle ore 7.30 alle 17, in alcuni tratti della carreggiata sud di viale Gazzi a Messina, compresi tra l’uscita della rampa dello svincolo autostradale “Gazzi” e via Taormina, vigeranno il divieto di transito per semicarreggiata e il limite massimo di velocità di 30 km/h.

I provvedimenti viabili sono stati adottati per consentire nel predetto tratto lavori di ripristino della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso.

