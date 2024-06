Messina, Germanà sulla ripresa dei lavori nel porto di Tremestieri: “il Ponte sullo Stretto è un’attrattore di investimenti”

StrettoWeb

“La ripresa dei lavori nel cantiere del porto di Tremestieri è la dimostrazione più tangibile di quanto sia strategico il Ponte sullo Stretto come attrattore di investimenti e acceleratore di tutto ciò che serve alla Sicilia. Grazie al fatto che l’attraversamento stabile dello Stretto è opera strategica sono stati reperiti ulteriori 41 milioni di euro che hanno consentito la ripresa dei lavori e grazie all’intervento decisivo del ministro Matteo Salvini siamo riusciti scongiurare il rischio di un’ennesima incompiuta”, è quanto afferma il parlamentare della Lega, Nino Germanà.

“Mi auguro che il sindaco abbia quantomeno il garbo istituzionale di invitarmi alla consegna dei lavori del porto di Tremestieri, traguardo reso possibile grazie al mio sollecito e quotidiano impegno per risolvere una vicenda che ha causato due anni di blocco e che ringrazi sia il sottoscritto che il ministro Salvini. Temo però che il primo cittadino pur di assecondare i capricci di De Luca stia perdendo un’occasione storica scegliendo di trasformarsi in Federico Accorinti. Il Ponte si farà, è legge dello Stato, è un processo che non puoi fermare devi solo decidere se subirlo o cavalcarlo. Io al posto suo l’avrei cavalcato da protagonista chiedendo al governo nazionale tutto quello che serve a Messina. Invece ha preferito il ruolo di comparsa“, conclude Germanà.

