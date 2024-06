Messina, domani la presentazione del Festival degli Artisti di Strada

StrettoWeb

Si terrà giovedì 27 giugno, alle ore 10.30, nella sala Falcone Borsellino di palazzo Zanca a Messina, alla presenza del sindaco Federico Basile, dell’Assessora Liana Cannata, dell’Assessore Enzo Caruso e dei direttori Artistici Lelio Naccari e Daniele Mircuda, la conferenza stampa per la presentazione di “Piazza Idea – Festival degli Artisti di Strada”. L’iniziativa, promossa nell’ambito del progetto di coesione sociale denominato “Aracne – Azioni di promozioni e di qualificazioni del territorio della città di Messina”, è finalizzata a mettere in rete alcune Associazioni Culturali del comprensorio per potenziare l’offerta culturale di tutto il territorio limitrofo al comune di Messina, sia in termini di erogazione di eventi che di vendita di prodotti e servizi collaterali.

Il progetto mira a posizionarsi tra le esperienze di eccellenza nell’ambito dell’Arte in Strada e ad offrire un evento facilmente accessibile ad una larga fetta della comunità. Il Festival si svolgerà domenica 30 giungo, a partire dalle ore 17, a piazza Lo Sardo.

