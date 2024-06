Messina, domani la consegna di 4 cani guida e 8 bastoni bianchi per ciechi

StrettoWeb

Saranno consegnati domani alle 16, nella sede del Centro regionale ‘Helen Keller’ di Messina quattro cani guida e otto bastoni bianchi per ciechi. La cerimonia si svolgerà nella struttura di via Salita Tremonti (Fondo Cardia) ed è prevista la partecipazione del sindaco di Messina, Federico Basile; del presidente nazionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli ipovedenti, Mario Barbuto e della presidente dell’Helen Keller, Linda Legname.

Questo importante appuntamento riveste un altissimo valore in termini di integrazione sociale delle persone con disabilità visiva, in quanto conferisce loro un ‘ausilio’ fondamentale per il sostanziale esercizio del diritto all’autonomia ed alla mobilità.

I non vedenti e gli ipovedenti che riceveranno questi importantissimi strumenti di libertà hanno da poco concluso corsi di alta formazione, finalizzati all’apprendimento delle tecniche necessarie al più appropriato utilizzo di tali ausili. I cani guida che saranno assegnati, inoltre, hanno svolto un lungo ed impegnativo percorso di addestramento, che è durato 18 mesi.

Il Centro regionale ‘Helen Keller’, riconosciuto quale Polo Nazionale per l’autonomia, da anni opera con l’obiettivo di assicurare l’integrazione socio lavorativa delle persone non vedenti e ipovedenti, attraverso interventi specializzati ed individualizzati, anche mediante l’impiego di ausili tecnici e tecnologici.

