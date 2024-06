A Messina il convegno internazionale “APPLMATH 2024”: protagonisti gli studi del prof. Ferrara sulla matematica applicata

StrettoWeb

Il prossimo 17 giugno presso la prestigiosa sede dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti sita al Palazzo del Rettorato dell’Università degli Studi di Messina, si aprirà il Convegno Internazionale dal titolo: “APPLMATH 2024” giunto alla sua seconda edizione e promosso dal Prof. Massimiliano Ferrara, noto accademico reggino e Socio Ordinario della Accademia Peloritana e dallo stimato Prof. Giuseppe Caristi, Ordinario di Matematica per l’Economia presso l’Ateneo messinese.

In occasione di questa importante “due giorni” scientifica interverranno Ricercatori e Accademici da prestigiose università internazionali (Australia, Canada, Stati Uniti, Iran, Malesia) e italiane al fine di creare un network di ricerca (voluto e realizzato dai Proff. Ferrara e Caristi) che unisce ricercatori operanti in tre Continenti e impegnati nella produzione di nuova conoscenza scientifica in diversi segmenti strategici ed innovativi della matematica applicata alle scienze economico-finanziarie e sociali, nonché in ambito STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) in particolare, matematico-ingegneristico con uno sguardo sempre attento all’intelligenza artificiale.

In questo contesto il Prof. Ferrara presenterà in anteprima un modello innovativo recentemente realizzato e pubblicato su una prestigiosa rivista internazionale avente ad oggetto la realizzazione di reti di Supply Chain globali sostenibili (con emissioni di monossido di Carbonio e agenti inquinanti nocivi “controllate”) ed efficienti da un punto di vista commerciale. Il titolo di questo lavoro innovativo con importanti ricadute manageriali operative: “Evolutionary game theoretical approach for reducing carbon emissions in a complex supply chain organization”.

Tra gli illustri relatori che interverranno in occasione del Convegno, spicca per autorevolezza il Prof. Martin Bohner, eminente scienziato statunitense di origine tedesca, attualmente “Professore Distinto” presso la Missouri University of Science and Technology e considerato tra i massimi esperti al mondo di “Time Scales”, strumento statistico-matematico complesso di cui i Proff. Ferrara e Caristi stanno studiando le importanti applicazioni nell’ambito “matematico” dell’Intelligenza Artificiale.

