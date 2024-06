Messina: questa sera il concerto di Ultimo, già in migliaia in attesa sotto il sole | FOTO

StrettoWeb

C’è grande attesa per il concerto di Ultimo allo stadio Franco Scoglio di Messina. Da questa mattina, in migliaia, sono davanti allo stadio, sotto il sole, come si evince dalle foto a corredo dell’articolo, in attesa del live in programma questa sera intorno alle 9, dove sono in attesa circa 40 mila persone.

ATM Messina ha programmato il piano straordinario di navette e tram, al fine di consentire alle migliaia di appassionati di raggiungere lo Stadio comodamente e senza stress. Il servizio di bus navetta per la tratta “Zir- bivio San Filippo” sarà a disposizione dell’utenza a partire dalle ore 10 del mattino e fino alle 21, orario di inizio dell’evento musicale. Il servizio riprenderà alle 23 e proseguirà sino al completo deflusso del pubblico. Atm SpA informa inoltre che saranno aumentate anche le corse del tram e sarà attivo fino a quando tutte le persone non avranno lasciato l’impianto sportivo. I bus navetta faranno la spola tra Zir e via Adolfo Celi (ex SS.114), in corrispondenza del bivio per lo stadio F. Scoglio.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.