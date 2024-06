Messina, cessione in vista? La società confessa: “ci sono imprenditori interessati, ma Mannino…”

StrettoWeb

Ci risiamo. Nuova estate, nuovi rumors. Sembrava potesse essere un prestagione tranquillo, quest’anno, ma a Messina si torna a parlare di possibili novità societarie ed eventuali cessioni da parte di Sciotto. In realtà, in queste settimane c’è stato molto, troppo silenzio, da parte della proprietà. Mister Modica ha spiazzato tutti decidendo di continuare, ma solo dopo aver organizzato e annunciato una conferenza stampa da solo. Ora è arrivata la separazione con il DS Roma. Ma le comunicazioni, negli ultimi tempi, sono risicate.

Ora, in una nota, così precisa il club. “L’Acr Messina, in relazione ad alcune notizie diffuse oggi e riguardanti un presunto incontro tra il presidente Pietro Sciotto e l’imprenditore Mannino, intende smentire quanto riportato da alcuni organi di stampa locali. Non si è tenuto alcun incontro. L’Acr Messina, altresì, rende noto che c’è interesse intorno alla società da parte di altri imprenditori“.

Dunque, è ammesso l’interesse di alcuni imprenditori, ma la stessa società smentisce presunti incontri tra Sciotto e Mannino, che già l’anno scorso aveva manifestato interesse per il Messina.

