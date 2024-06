“Meeting del Turismo dello Stretto”: pubblicato l’avviso rivolto agli operatori economici locali per aderire all’evento

StrettoWeb

L’Amministrazione comunale di Messina rende noto la pubblicazione del bando per la presentazione di manifestazioni di interesse rivolto agli operatori economici locali che intono partecipare alla 2° edizione del Meeting del Turismo dello Stretto, che si terrà a Messina dal 23 al 26 giugno prossimi. Il bando, approvato con Delibera di Giunta n° 239 del 6 giugno scorso, è finalizzato ad attivare un confrontro tra l’Amministrazione comunale e gli operatori locali mediante la partecipazione ai lavori dell’evento, attraverso la presentazione delle loro produzioni nell’ambito dell’enogastronomia e dell’agroalimentare del territorio locale. Gli interessati per partecipare al meeting dovranno esprimere la manifestazione di interesse e la conseguente opportunità di offrire e proporre i propri servizi e i prodotti secondo le modalità a e b di seguito riportate, e dovranno essere in possesso di idonei requisiti nel campo enogastronomico e agroalimentare:

a) Incontri b2b: il buyer (ospite nell’ambito dell’iniziativa del Meeting) è il soggetto interessato a conoscere i produttori e fornitori di servizi locali utili alla costruzione di pacchetti turistici/culturali che abbia come destinazione Messina. L’operatore economico locale (seller) avrà l’opportunità di presentare la propria offerta di servizi manifestando l’interesse ad eventuali contatti.

L’ambito di attività degli operatori sarà prevalentemente quello della ricettività, del trasporto, dell’enogastronomia, dell’attività di intrattenimento/culturale. La manifestazione di interesse alla partecipazione dovrà essere inoltrata tramite compilazione e invio di apposito modulo reperibile al link https://forms.gle/SmNVSfBVXABte2dw8, cui seguirà conferma di ricezione e comunicazione dell’orario di prenotazione.

b) In occasione delle giornate di svolgimento del meeting i produttori enogastronomici locali potranno manifestare la propria disponibilità a presentare/offrire i propri prodotti. Tale “vetrina” delle produzioni enogastronomiche potrà realizzarsi compatibilmente con la programmazione delle attività del Meeting. Pertanto, l’eventuale disponibilità dovrà essere concordata, inoltrando apposita comunicazione tramite mail all’indirizzo cultura@comune.messina.it.

Le istanze di partecipazione potranno essere presentate: per le attività di cui alla lettera a) entro le ore 12.00 del 21 giugno 2024; per le attività di cui alla lettera b) entro le ore 12.00 del 18 giugno 2024.

Le manifestazioni di interesse saranno valutate dal Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.