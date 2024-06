XXI Meeting di Nuoto a Cosenza: oltre 2000 gare e 600 atleti attesi in città

StrettoWeb

2220 gare, 25 società, 620 atleti iscritti tra cui almeno 300 esordienti. Da oggi, venerdì, fino a domenica 9 giugno nella piscina di Cosenza al via il XXI Meeting di nuoto. Nella città bruzia arriveranno atleti da tutta Italia per quello che ormai è considerato un evento attesissimo ed istituzionale. Batterie, gare e premiazioni sin dalle prime ore del mattino, dalle 9, fino alle 19,30 circa.

L’ASD Aqa, in collaborazione con il Comitato Regionale Calabro FIN, è d’altronde più che orgogliosa per l’obiettivo già raggiunto. Partecipazione massiccia e tanta attenzione. Nel corso della conferenza stampa di presentazione, moderata dal giornalista Francesco Mannarino, sia il presidente Aqa Francesco Manna sia il presidente FIN Alfredo Porcaro hanno voluto fortemente spingere sul valore dell’iniziativa che va oltre lo sport.

L’indotto, ad esempio, con le famiglie ed i parenti degli atleti che visiteranno la città in questi tre giorni. La kermesse ha infatti anche il patrocinio del Comune di Cosenza, della Provincia e della Regione Calabria. Con loro anche il Cip, il Comitato italiano paralimpico rappresentato dal delegato Deborah Granata. 20 atleti con disabilità verranno premiati sabato pomeriggio, dopo aver gareggiato insieme a tutti gli atleti.

La piscina, dotata di 10 corsie e cronometraggio elettronico, garantirà la massima precisione nelle prestazioni degli atleti. Il programma del meeting prevede una vasta gamma di gare, con una sessione speciale dedicata agli Esordienti A e B nella giornata di venerdì 7 giugno. Le classifiche individuali e le relative premiazioni verranno effettuate per categoria, con medaglie d’oro, argento e bronzo assegnate ai primi tre classificati di ogni categoria e per ogni gara.

“Invitiamo tutti gli appassionati di nuoto a partecipare e a sostenere gli atleti in questa emozionante manifestazione sportiva”, afferma il presidente Francesco Manna. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il programma e il regolamento dettagliato sul sito ufficiale dell’evento.

Per contatti e informazioni: info@spazioaqa.it. “Vi aspettiamo numerosi per celebrare insieme lo spirito sportivo e la passione per il nuoto”, assicurano dalla piscina di Cosenza.

