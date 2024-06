Marta Fascina dovrà lasciare Villa Arcore? L’ultimatum di Berlusconi

StrettoWeb

Marta Fascina, deputata FI e compagna del defunto Cavaliere Silvio Berlusconi, potrebbe perdere alcuni dei “privilegi”. Nello specifico, quello di dimora nella sontuosa Villa Arcore. Piersilvio Berlusconi, magnate Mediaset e secondogenito del fondatore di Forza Italia, sarebbe quello che più preme affinché la Fascina trovi un altro alloggio. Ad appoggiarlo, seppur non con la stessa foga, anche la sorella Marina.

La data di sfratto? Al massimo entro la fine di settembre. L’intento degli eredi berlusconiani sarebbe, infatti, riprendere possesso della proprietà e destinarla come luogo di una futura fondazione a nome dell’ex Premier. La deputata azzurra, però, avrebbe smentito subito parlando di “falsità” e criticando coloro che la danno in combutta con la famiglia Berlusconi.

Marta Fascina, infatti, si è sempre detta in buoni rapporti con i figli del defunto compagno al quale la legava un rapporto particolare: “Mi ha stregato da quando avevo 14 anni. Il pregiudizio è stato un elemento che ha sempre accompagnato la mia storia con Silvio e per certi versi ancora non mi abbandona. Ma lui mi ha insegnato ad avere una certa flessibilità rispetto alle cattiverie gratuite”

