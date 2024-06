Lutto a Messina, è morto il maggiore Giacomo Mandanici

StrettoWeb

Il sindaco Federico Basile, l’Amministrazione in tutte le sue componenti, il comandante della Polizia municipale Giovanni Giardina, insieme ai funzionari e al personale del Corpo, esprimono “il più sincero cordoglio per la scomparsa del maggiore Giacomo Mandanici. Uomo che ha vissuto con passione e senso del dovere l’appartenenza al Corpo di Polizia municipale e fino all’ultimo come presidente dell’Associazione Messinese Polizia municipale in Congedo”.

“Modello per tutti gli appartenenti al Corpo, ed in particolare per quelli assunti con il concorso del 1995, verrà ricordato con grande affetto per il suo modo di porsi cordiale, la sua eleganza e la disponibilità. La scomparsa rappresenta una grave perdita per tutto il Corpo ed un profondo vuoto nel cuore di coloro che hanno avuto l’onore e il privilegio di conoscerlo. Le più sentite condoglianze giungano alla moglie, ai figli e a tutti i suoi cari”, conclude la nota.

