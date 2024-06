Lotta alla Leucemia, l’Associazione Vanessa e i bikers siciliani uniti nella solidarietà

StrettoWeb

Evento straordinario quello di venerdì 21 giugno in quel di Catania, si tratta di un appuntamento figlio di una manifestazione ideata dall’Associazione di Promozione Sociale “Vanessa – Un ponte per la Vita e la Solidarietà- APS” di Staranzano (GO), presieduta dal Cav. Antonio Guido, originario di Squinzano, associazione nata dopo la prematura scomparsa della figlia Vanessa, 20 anni, a causa di una grave forma di leucemia, con l’intento di aiutare i bambini, e le rispettive famiglie, colpiti da gravi malattie e in condizioni di disagio.

L’Associazione dedicata alla giovane Vanessa, impegnata attivamente sul territorio con iniziative benefiche e raccolte fondi, per l’occasione anche la Sicilia ha risposto presente e lo farà grazie ad A.i.l. Catania e Messina e anche al Motoclub MOLON LABE LE MC. LE MC, nello specifico, Law Enforcement Motorcycle Club più precisamente un club composto da persone operanti nei settori della pubblica sicurezza (carabinieri, polizia, forze armate, vigili del fuoco, persone che operano come primi soccorritori (first responder), esercito, marina etc. Il gruppo sarà protagonista presso il Policlinico V.Emanuele Centro di Oncoemetologia pediatrica Via Sofia – Catania con una visita ai piccoli pazienti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.