Locri, il Comune illumina di rosso alcuni monumenti simbolo per la Giornata del Donatore

“L’Amministrazione Comunale di Locri, in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue prevista per quest’oggi 14 giugno, sostiene l’iniziativa promossa dall’AVIS Comunale di Locri e illumina di rosso i monumenti e le zone simbolo della città. Nello specifico, saranno illuminati il monumento dell’Ara Patrie di fronte il Palazzo di Città, la statua della Nosside sul lungomare cittadino e la rotonda di ingresso lato nord su via Cosmano”. Così il Comune in una nota.

Questo il commento del Sindaco di Locri, Giuseppe Fontana: “abbiamo fin da subito sostenuto l’iniziativa volta a sensibilizzare la collettività verso la donazione di sangue, promossa dal Presidente Avis Comunale Vito Aversa. Donare vuol dire solidarietà, altruismo e generosità verso il prossimo, attraverso un gesto semplice e incondizionato. Attraverso l’illuminazione simbolica con il colore rosso di alcuni monumenti cittadini, vogliamo essere promotori attivi di valori positivi. Anche questo da parte dell’Amministrazione è un piccolo semplice gesto, ma dall’alto significato per la collettività”.

