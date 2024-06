L’Intergruppo parlamentare “Progetto Italia” presentato alla Camera di Commercio di Cosenza

StrettoWeb

La Sala Petraglia della Camera di commercio di Cosenza ha accolto i protagonisti dell’Intergruppo parlamentare “Progetto Italia”, nuovo progetto promosso dall’On. Erica Mazzetti dedicato ai lavori pubblici, all’edilizia e all’urbanistica. La presentazione ha visto protagonisti i rappresentanti di tutte le categorie economiche, degli ordini professionali e della pubblica amministrazione.

L’Intergruppo nasce come un momento di confronto politico-parlamentare nell’ottica di favorire l’interscambio fra il Paese e il Parlamento. Lo scopo del progetto è creare nuove sinergie fra politica, comitati tecnici scientifici composti da esperti, rappresentanti delle categorie economiche e degli ordini professionali e Università. Il settore dell’edilizia, dell’urbanistica e dei lavori pubblici è tra i principali protagonisti dell’economia del Paese, il più trasversale ma anche quello in grado di trainare la ripresa. Con queste premesse l’Intergruppo intende pianificare nuove azioni e nuove proposte, attraverso un approccio multidisciplinare.

Le parole del Presidente Algeri

Ad aprire l’incontro le parole del Presidente Klaus Algieri: “Accolgo sempre con entusiasmo queste iniziative in grado di stimolare il confronto ed il dibattito su temi che, per complessità e portata, necessitano di interventi organici e condivisi. Soltanto attraverso una visione d’insieme, in grado di creare nuove sinergie fra le forze coinvolte, è possibile alzare l’asticella del territorio e trainare la ripresa economica. Il settore dei lavori pubblici, dell’edilizia e dell’urbanistica è certamente tra i più importanti per la nostra economia e la partecipazione al dibattito politico-parlamentare delle rappresentanze delle categorie economiche della città ne è la controprova.”

Il giro di saluti istituzionali è proseguito con un videomessaggio dell’On. Tullio Ferrante, Sottosegretario di Stato Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con l’intervento del Prefetto di Cosenza, Vittoria Ciaramella, e del Vicepresidente del Consiglio Regionale della Calabria, On. Pierluigi Caputo.

L’intervento di Erica Mazzetti

Ha aperto i lavori, coordinati dall’Ing. Alessandro Astorino, Segretario dell’Intergruppo, la Presidente dell’Intergruppo, On. Erica Mazzetti. “Questi sono temi decisivi per lo sviluppo del Paese – spiega l’On. Mazzetti – e ho voluto con forza fare un evento anche in Calabria, per ascoltare le imprese, i tecnici, i professionisti e cittadini. Il governo è attento a questo territorio: questa sarà un’occasione per raccogliere priorità e proposte.”

La sessione tecnica dei lavori ha visto l’intervento di Erminia Giorno, Segretario Generale della Camera di commercio di Cosenza, Ernesto Perri, rappresentante CNA Cosenza, Giuseppe Galiano, Presidente ANCE Cosenza, Giovanni Romio, Consigliere Ordine Geometri Cosenza, Pasquale Romano Mazza, Presidente Federazione Regionale degli Ordini Ingegneri Regione Calabria, Salvatore Modesto, Dirigente Settore Lavori Pubblici del Comune di Cosenza, Giovanni Soda, Direttore Dipartimento Programmazione e Dirigente Settore Politiche Europee e sviluppo del Comune di Corigliano-Rossano.

