Liberty Lines prende in consegna la nave Cristina M, ieri il suo ingresso nel porto di Trapani

Liberty Lines annuncia che nel primo pomeriggio di ieri, la nave Cristina M, ha fatto il suo ingresso nel porto di Trapani, dopo un viaggio iniziato da 6 giorni e 1.800 miglia. La nave, che proviene dalla cittadina spagnola di Vigo (affacciata sull’oceano Atlantico), dopo aver completato con successo tutte le prove a mare è stata consegnata all’armatore che ne ha disposto l’immediato trasferimento in Italia con l’obbiettivo di inserirla in linea appena possibile.

Nave ibrida veloce

Cristina M è una innovativa nave ibrida veloce, la seconda al mondo del suo genere (dopo la sorella “Vittorio Morace”), capace di navigare in modalità totalmente elettrica ad una velocità di 10 nodi per circa 30 minuti in prossimità della costa e poi ricaricare le batterie durante la navigazione in mare aperto quando l’unità è spinta dai motori termici e raggiunge velocità superiori ai 30 nodi.

Si completa così, a distanza di soli 21 giorni dalla nave gemella “Vittorio Morace”, il trasferimento della seconda unità delle 9 commissionate al cantiere spagnolo Astilleros Armon con l’obbiettivo di rinnovare una parte significativa della flotta di Liberty Lines entro l’estate dell’anno 2026.

Avendo in programma di ricevere anche la terza unità ibrida veloce nell’arco delle prossime settimane, la Compagnia rimane quindi in attesa della documentazione finale che le consenta l’impiego in linea delle nuove navi tra la Sicilia e le isole.

