StrettoWeb

Stupore in un seggio elettorale allestito nell’istituto scolastico Quinto Ennio di Lecce dove un elettore è andato a votare per il ballottaggio in compagnia di una pecora.

Peraltro la pecora ha atteso tranquillamente che il padrone completasse le operazioni di voto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.