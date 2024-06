Lavrov: “G7 prenda in considerazione proposte Putin sull’Ucraina”

StrettoWeb

“Le proposte del presidente russo Vladimir Putin sulla risoluzione della situazione in Ucraina potranno essere prese in considerazione al vertice del Gruppo dei Sette in Italia e all’incontro sull’Ucraina in Svizzera, e il Ministero degli Esteri russo non ha intenzione di costringere nessuno a ottenere in contatto per discuterne”. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. “Spero che le dichiarazioni del presidente diano loro qualcosa di cui parlare“, ha detto il ministro ai giornalisti.

“La Russia non può contare sulla fiducia nell’attuazione degli accordi proposti da parte dell’Ucraina e dell’Occidente, ed è per questo che le proposte sono state formulate in questo modo”, ha sottolineato Lavrov concludendo che Mosca ora “aspetterà la reazione” dell’Occidente.

