Interventi di scerbatura, spazzamento e scarifica: la viabilità a Messina

Da oggi, lunedì 17 giugno, sino al 2 luglio 2024, nella fascia oraria 6-17, saranno effettuati interventi di scerbatura e spazzamento in alcuni tratti di strade della zona nord: vie Monte Grappa, piazza Carso, dei Due Mari, Acqualadrone e Consolare Pompea a Messina. Esclusivamente nei tratti di strada oggetto delle attività vigeranno pertanto i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito pedonale, garantendo la continuità del transito ai pedoni sul marciapiede del lato opposto a quello oggetto di intervento, mediante la collocazione di idonea segnaletica di indirizzamento, e l’ingresso in sicurezza a tutti gli accessi insistenti in quel tratto di strada.

Lavori di ripristino della pavimentazione stradale in un tratto del viale Giostra: le limitazioni viarie giovedì 20 e venerdì 21

Giovedì 20 e venerdì 21 giugno, dalle ore 7.30 alle 17, vigerà il divieto di transito veicolare nella corsia sud della carreggiata sud (direzione monte-mare) del viale Giostra, nel tratto compreso tra via Foscolo e il viale Regina Elena. Istituito inoltre, in quel tratto del viale Giostra, il limite massimo di velocità di 30 km/h. I provvedimenti viabili sono stati adottati per consentire lavori di ripristino della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso sul viale Giostra, nel tratto compreso tra la via Foscolo e il viale Regina Elena.

Lavori di scarifica e successiva ripavimentazione nella ex S.S. 114

Da domani, martedì 18 giugno, a venerdì 21 giugno, nella fascia oraria 7.30-17, saranno vietati la sosta, con zona rimozione coatta, e il transito veicolare, nella ex S.S. 114, nel tratto compreso tra la via Rotonda a Tremestieri e l’intersezione con via Nazionale a Mili Marina. Vigerà inoltre il limite massimo di velocità di 30 km/h in entrambi i sensi di marcia. Provvedimento adottato per permettere l’esecuzione dei lavori di scarifica e successiva ripavimentazione in conglomerato bituminoso in quel tratto di strada.

